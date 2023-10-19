Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук опроверг информацию о гибели в Израиле 23 украинцев.

Он привел уточненные данные в эфире телемарафона.

"У нас подтверждена информация относительно 18 погибших, не 23. Эта информация не соответствует действительности" - сказал дипломат.

Также подтверждена гибель одной украинки в секторе Газа.

Из Израиля эвакуировали уже около 450 украинцев тремя авиарейсами. Следующий вылет состоится сегодня вечером.

Напомним, вчера посол Израиля в Украине Михаил Бродский рассказал, что в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли 23 гражданина Украины.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

После того, как ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, ХАМАС продолжил наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

17 октября произошел удар по больнице в секторе Газа, где погибли сотни человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире и протесты во многих странах Запада. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

На 19 октября Белый дом анонсировал его обращение к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

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