Более 700 детей погибли в секторе Газа после израильских ударов.

Такие данные приводит фонд ООН ЮНИСЕФ, пишет CNN.

"Согласно последним сообщениям местных органов здравоохранения и средств массовой информации, по меньшей мере 2215 палестинцев были убиты, в том числе более 700 детей, и более 8714 человек получили ранения, в том числе более 2450 детей", - сообщила пресс-секретарь фонда Сара Аль-Хаттаб.

Как уточняет представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер, раненые дети "с ужасными ожогами, миномётными ранениями и потерянными конечностями. И больницы совершенно не справляются с их лечением".

Ранее в ХАМАС заявили о гибели 13 заложников при обстрелах сектора Газа.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Израиль дал палестинцам сутки на эвакуацию с северной половины сектора Газа.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.