В ЦАХАЛе заявили, что авиаудар в Джабалии был частью "широкомасштабного удара" по боевикам ХАМАС и инфраструктуре, принадлежащей террористическому батальону "Центральная Джабалия".

Об этом заявляется на официальном сайте Министерства обороны Израиля.

По информации ЦАХАЛа, батальон ХАМАС "Центральная Джабалия" взял под свой контроль несколько гражданских зданий в северном районе Газы, где был нанесён удар по лагерю беженцев.

"Удар нанёс ущерб командованию и контролю Хамаса в этом районе, а также его способности координировать военные действия против солдат ЦАХАЛа, действующих на всей территории сектора Газа", — говорится в заявлении израильской армии.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о своем продвижении в секторе Газа, а в ХАМАС - об успешном отражении атак израильтян.

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

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