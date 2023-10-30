В израильских телеграмм-каналах распространяется сообщение, что пропалестинские аккаунты в соцсети X (ранее Twitter) сообщили о задержании генерала ЦАХАЛ Ицхака Брика, сопроводив новость фотографией задержанного в прошлом году СБУ Виктора Медведчука.

В аккаунте в Х данное сообщение сейчас отсутствует.

Как можно заметить, сторонники ХАМАС утверждают, что генерал был одним из тех, кто руководил подготовкой Армии обороны Израиля к наземной операции в секторе Газа.

Отметим, что такой снимок Медведчука в наручниках и в форме ВСУ опубликовал в апреле прошлого года президент Владимир Зеленский, когда политика и бизнесмена задержала Служба безопасности Украины.

Тем временем в секторе Газа продолжается противостояние Израиля и ХАМАС. Днем сообщалось, что израильские танки замечены на подступах к городу Газа. Бронетехника перерезала ключевую дорогу между севером и югом анклава.

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

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