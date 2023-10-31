Организация Объединенных Наций выступает против насильного массового перемещения людей.

Об этом заявил на брифинге во вторник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать новости о существовании израильского плана о переселении 2,3 миллионов жителей сектора Газа.

"Мы четко выступаем против насильного массового перемещения людей", - сказал Дюжаррик.

Сегодня в администрации израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердили прессе существование у властей Израиля плана по переселению 2,3 млн жителей сектора Газа в Египет.

В ответ премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что его страна не поддастся давлению Израиля и не примет у себя палестинских беженцев из сектора Газа.

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

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