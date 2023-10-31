Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули подтвердил, что его страна не поддастся давлению Израиля и не примет у себя палестинских беженцев из сектора Газа.

Заявление прозвучало на выступлении главы Кабмина в городе Эль-Ариш на Синае.

"Как сказал президент Абдель Фаттах ас-Сиси, Египет не позволит, чтобы нам что-то навязывали или чтобы за наш счет решали региональные проблемы", - сказал Мадбули.

Он добавил, что Каир планирует в ближайшие годы расширить планы развития и реконструкции Синайского полуострова, вложив в проект миллиарды египетских фунтов, "чтобы никто не подумал, что Египет откажется от Синая".

При этом Египет согласился открыть границу с сектором Газа для эвакуации раненных и разместил на границе полевой госпиталь.

21 октября ас-Сиси уже не в первый раз заявил позицию Египта о недопустимости переселения палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров. Он объяснил, что, если палестинцев переместят в Египет, израильская военная операция может длиться годами, и Египту придется разбираться с последствиями, а полуостров станет базой для операций против Израиля.

Между тем Израиль не раз призывал Египет принять беженцев из анклава. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недавно снова пытался убедить европейских лидеров помочь уговорить Египет принять жителей сектора Газа. В администрации Нетаньяху подтвердили прессе существование у властей Израиля плана по переселению 2,3 млн жителей сектора Газа в Египет.