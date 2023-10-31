В администрации Нетаньяху подтвердили существование плана по переселению жителей Газы в Египет - СМИ
В администрации премьера Биньямина Нетаньяху подтвердили агентству Associated Press существование у властей Израиля плана по переселению 2,3 млн жителей сектора Газа в Египет.
Ранее израильское издание Mekomit опубликовало этот секретный план. Палестинцев хотят переселить на северный Синай. Аутентичность документа изданию подтвердил чиновник министерства разведки.
В нем содержатся такие этапы:
1. Приказ палестинскому гражданскому населению покинуть север Газы перед наземными операциями;
2. Последовательные наземные операции с севера на юг Газы;
3. Маршрут эвакуации через КПП Рафах в Египет должен оставаться открытым;
4. Установить палаточные городки на севере Синая и построить города для переселения палестинцев в Египте.
Источник издания подчеркивает, что данный план разведки носит рекомендательный характер и не является обязательными для исполнительной власти.
При этом, как известно, Египет отказывается принимать у себя всех беженцев из Газы. Поэтому, как пишет Financial Times, Нетаньяху пытался убедить европейских лидеров оказать давление на Каир.
Но Франция, Германия и Великобритания отвергли это предложение, потому что посчитали его нереалистичным.
Ранее мы сообщали, что в сектор Газа прошли 33 грузовика с гуманитарной помощью.
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