В администрации премьера Биньямина Нетаньяху подтвердили агентству Associated Press существование у властей Израиля плана по переселению 2,3 млн жителей сектора Газа в Египет.

Ранее израильское издание Mekomit опубликовало этот секретный план. Палестинцев хотят переселить на северный Синай. Аутентичность документа изданию подтвердил чиновник министерства разведки.

В нем содержатся такие этапы:

1. Приказ палестинскому гражданскому населению покинуть север Газы перед наземными операциями;

2. Последовательные наземные операции с севера на юг Газы;

3. Маршрут эвакуации через КПП Рафах в Египет должен оставаться открытым;

4. Установить палаточные городки на севере Синая и построить города для переселения палестинцев в Египте.

Источник издания подчеркивает, что данный план разведки носит рекомендательный характер и не является обязательными для исполнительной власти.

При этом, как известно, Египет отказывается принимать у себя всех беженцев из Газы. Поэтому, как пишет Financial Times, Нетаньяху пытался убедить европейских лидеров оказать давление на Каир.

Но Франция, Германия и Великобритания отвергли это предложение, потому что посчитали его нереалистичным.

Ранее мы сообщали, что в сектор Газа прошли 33 грузовика с гуманитарной помощью.

Что происходит в Израиле сегодня - в нашей хронике событий.