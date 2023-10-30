Вчера в Сектор Газа поступила самая большая гуманитарная помощь с момента возобновления поставок. Тридцать три грузовика привезли лекарства, воду и продовольствие.

Об этом сообщает ООН, пишет The Israel Times.

Ппо меньшей мере 33 грузовика с водой, продовольствием и медикаментами направились в сектор Газа в воскресенье через пограничный переход Рафах с Египтом, говорится в заявлении организации.

По данным ООН, через Рафах в Газу с момента возобновления поставок 21 октября прошли 117 фур. Этого крайне мало, сектор Газы нуждается в продовольствии, медикаментах и ​​топливе для больниц в гораздо больших объемах.

Напомним, ранее в ООН сообщили, что тысячи жителей Газы врываются на склады и в центры распределения помощи, разбирая муку и предметы первой необходимости. В организации сообщили, что запасы продовольствия на рынке заканчиваются, а гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа на грузовиках из Египта, недостаточно.

Накануне Евросоюз призвал к паузе в боевых действиях против сектора Газа для доставки гуманитарной помощи палестинцам.

Что происходит в Израиле сегодня - в нашей хронике событий.