Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и глава Белого дома Джо Байден провели телефонный разговор. Они уделили особое внимание гуманитарной ситуации в секторе Газа и договорились об открытии коридора для доставки в регион гуманитарной помощи.

Пресс-релиз о разговоре опубликовал сайт администрации президента Египта.

"Президенты двух стран договорились о доставке гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на постоянной основе, при этом соответствующие власти двух стран координируют свои действия с международными гуманитарными организациями под наблюдением Организации Объединенных Наций для обеспечения доставки помощи", - говорится в сообщении.

Согласно довогоренности президентов, на палестинской стороне груз встретят представители ООН.

По словам Байдена, сначала границу пересекут 20 грузовиков. Но это произойдет не раньше завтрашнего дня, пока не будут отремонтированы разрушенные авиаударами дороги.

Если гумпомощь конфискует или задержит ХАМАС, поставки немедленно прекратятся. Если нет, то помощь будет регулярной.

Израиль обещает не препятствовать поставкам, если помощь не попадет к ХАМАС и будет раздаваться на юге сектора Газа, куда он призывает переехать палестинцев из северной части анклава.

Отмечается, что Байден выразил "благодарность и признательность за усилия египетского руководства, направленные на достижение мира и стабильности в регионе".

Ранее во Всемирной продовольственной программе сообщили, что получили от стран региона 305 тонн продовольствия для доставки в сектор Газа. В организации предупредили, что еды на складах в анклаве остается на четыре-пять дней. Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани заявляла, что есть острая необходимость приостановить военные действия между Израилем и ХАМАС для доставки гуманитарной помощи в Газу.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

После того, как ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, ХАМАС продолжил наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

17 октября произошел удар по больнице в секторе Газа, где погибли сотни человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире и протесты во многих странах Запада. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

На 19 октября Белый дом анонсировал его обращение к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

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