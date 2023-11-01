Крейг Мохайбер, директор нью-йоркского отделения Верховного комиссара ООН по правам человека, заявил, что сектор Газа является хрестоматийным примером геноцида.

Он сообщил, что покидает свою работу из-за "геноцида" в секторе Газа, который ООН не смогла остановить.

Также Мохайбер обвинил США, Великобританию и европейские страны в политическом и дипломатическом прикрытии действий Израиля.

Отметим, что это произошло после удара Израиля по лагерю беженцев в Газе.

Вчера вечером Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джабалия на севере Газы. ЦАХАЛ утверждает, что в лагере погиб Ибрагим Биари, командир батальона "Центральная Джабалия". ХАМАС это отрицает.

Врач больницы, принимавшей многих пострадавших из Джабалии, заявил, что большинство из них - женщины и дети. По словам хирурга, в больницу к тому времени поступило около 400 человек, из них 120 были уже мертвы.

В армии Израиля назвали "трагедией войны" гибель мирных жителей в лагере беженцев Джабалия.

Напомним, 28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

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