США и Израиль обсуждают будущее сектора Газа в случае победы над ХАМАС. В частности, рассматриваются варианты с вводом иностранных миротворцев (американских, британских и французских), установлением над Газой контроля ООН или ряда стран региона, в том числе арабских, при поддержке войск США, Великобритании, Германии и Франции.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сейчас дискуссия находится на ранней стадии, но в США ее подтверждают.

"Мы не можем вернуться к статусу-кво, когда ХАМАС управляет сектором Газа. Мы также не можем допустить - и израильтяне сами начинают с этого предложения - чтобы Израиль управлял сектором Газа или контролировал его. Между этими позициями есть множество возможных вариантов, которые мы сейчас очень внимательно рассматриваем, как и другие страны", - заявил госсекретарь Энтони Блинкен в Сенате.

Представитель Совета нацбезопасности Эдриен Уотсон заявила Bloomberg, что "отправка американских войск в сектор Газа в составе миротворческих сил не рассматривается и не обсуждается".

Источники говорят, что Байден не хочет отправлять даже небольшую группу американских войск, считая это политически рискованным.

Израилю нравится вариант с введением миротворческих сил по образцу с теми, которые действуют на Синайском полуострове и вокруг него. Вариант с ООН он рассматривает как непрактичный, считая что от этой организации "мало пользы". Конечной целью долгосрочного урегулирования должна стать "эффективная и обновленная" Палестинская автономия.

Ранее сообщалось, что крупный чиновник управления ООН по правам человека обвинил Израиль в геноциде и ушел в отставку.

Напомним, 7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

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