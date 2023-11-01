Байден и его главные помощники обсудили вероятность того, что политические дни премьера Израиля Нетаньяху сочтены.

Об этом пишет Politico.

По словам двух высокопоставленных чиновников администрации, тема короткого политического срока Нетаньяху поднималась на недавних встречах в Белом доме с участием Байдена. Сюда входят дискуссии, которые состоялись после поездки Байдена в Израиль, где он встретился с Нетаньяху.

Байден зашел так далеко, что предложил Нетаньяху подумать об уроках, которыми он поделится со своим возможным преемником, добавили два представителя администрации.

Ранее премьер Нетаньяху обвинил израильскую разведку, что та не предупредила его об атаке ХАМАС, но потом удалил публикацию.

"Напротив, все силовики, включая главу военной разведки и главу Шин-Бет (службы безопасности Израиля - Ред.), придерживались мнения, что сдерживание работало против ХАМАС", - написал Нетаньяху в сети X.

Пост вызвал бурную реакцию в политических кругах Израиля, том числе со стороны некоторых членов военного кабинета. Премьера обвинили в попытке расколоть общество. Поэтому позже он удалил пост, сообщает The Times of Israel.

Позже стало известно, что за кулисами скандальной ночной публикации Нетаньяху стояли жена и сын премьера Израиля.