К публикации скандального твита премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в котором он возложил ответственность за нападение ХАМАС на спецслужбы, причастны его жена Сара и сын Яир.

Об этом пишет обозреватель "Ynet" Итамар Айхнер.

"Супруга премьера, принявшая участие во встрече с семьями похищенных израильтян 28 октября, наблюдала за пресс-конференцией, на которой Нетаньяху впервые после начала войны ответил на вопросы журналистов. Она пришла к выводу, что необходимо написать четкое опровержение тому, что глава правительства был предупрежден о намерениях ХАМАС заранее", - пишет "Ynet".

Поводом для заявления Нетаньяху, видимо, стал следующий вопрос, заданный на пресс-конференции:

"За несколько месяцев до войны вы получили письменные предупреждения от главы АМАН и главы ШАБАК о нарастающей угрозе войны. Правительство под вашим руководством что-то сделало, чтобы лучше подготовиться к возможной войне?"

В ответ на это Нетаньяху заявил, что всегда ставил перед армией задачу "уничтожить ХАМАС и сделать все возможное, чтобы Газа не представляла угрозы для Израиля".

Он добавил, что эти действия ослабили ХАМАС и не позволили ему стать сильнее.

"Оглядываясь назад, должен сказать, что этого было недостаточно. Теперь мы полны решимости завершить работу - и мы ее завершим".

В издании утверждают, что за кулисами решения о публикации ночного твита развернулись горячие споры между советниками Нетаньяху и членами его семьи.

"Офер Голан, приближенный к премьеру советник, резко выступил против обвинений в адрес глав систем безопасности, сказав, что это будет серьезной ошибкой. Противоположную точку зрения высказали гендиректор канцелярии премьера Йоси Шели и глава администрации Цахи Браверман, выступив на стороне Сары и Яира Нетаньяху", - пишет "Ynet".

Напомним, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сначала опубликовал пост с критикой израильской разведслужбы, а потом удалил его. Пост вызвал бурную реакцию в политических кругах Израиля, том числе со стороны некоторых членов военного кабинета. Премьера обвинили в попытке расколоть общество.

Ранее США получили разведданные о том, что и руководство Ирана было удивлено атакой ХАМАС на Израиль.

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