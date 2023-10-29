МИД Израиля сегодня утром вызвал посла России в Израиле Анатолия Викторова "для выражения протеста" в связи с недавним визитом делегации палестинской радикальной организации ХАМАС в Москву.

Об этом сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

"Заместитель гендиректора МИД по делам Евро-Азии посол Симона Гальперин разъяснила послу, что Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях", - говорится в заявлении.

Напомним, 26 октября в Москву в один день прибыли представители движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, и Ирана. Делегацию ХАМАС возглавил член политбюро организации Абу Марзук. Члены ХАМАС обсудили с российской стороной немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся в секторе Газа.

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

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