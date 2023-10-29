Посол Израиля Михаил Бродский заявил, что Украина является "самой произраильской страной в Европе" и поэтому может признать ХАМАС террористами.

Об этом он сказал в интервью изданию Ynet.

"Мы работаем с несколькими депутатами Рады, украинского парламента, и пытаемся продвигать признание ХАМАС террористической организацией. Мы надеемся, что сейчас, в связи с тем, что произошло, и поскольку среди убитых более 20 граждан Украины и двое похищенных имеют украинское гражданство, есть большая вероятность, что Украина примет решение объявить ХАМАС и, возможно, "Хезболлу" террористическими организациями", - считает дипломат.

Он заявил, что у этой идеи "есть большинство в украинском парламенте".

"Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем продвинуть это решение в ближайшее время", - добавил Бродский.

Также он заявил, что сейчас в Киеве понимают, почему Израиль отказывался давать Украине системы ПРО "Железный купол".

"Было требование со стороны украинцев предоставить им "Железный купол". Сегодня они понимают, что Израиль не мог тогда и уж точно не сегодня откажется от одного "Железного купола", потому что все системы и перехватчики нам нужны для себя. С самого начала войны здесь, в Украине, мы объясняли, что сидим на бочке со взрывчаткой на Ближнем Востоке, и если кому-то в Украине это было недостаточно понятно, то сегодня это стало гораздо яснее", - отметил посол.

Ранее сегодня The Washington Post написала, что поддержка Израиля Владимиром Зеленским поставила под угрозу почти годовые усилия Украины по завоеванию симпатий мусульманских стран в войне против России.

А до этого мы сообщали, сколько украинцев стали жертвами атаки ХАМАС в Израиле.