Организация Объединённых Наций снова осудила действия Израиля в секторе Газа.

Позицию ООН обозначила в докладе пресс-секретарь Верховного комиссара организации по правам человека Лиз Тросселл.

В докладе Тросселл говорится о "значительном росте насилия на оккупированной палестинской территории".

Отдельно секретарь акцентировала внимание на ситуации с Западным берегом, включая Восточный Иерусалим, где, по её словам, фиксируются "растущие и многоплановые нарушения прав палестинцев".

"За месяц были убиты 132 палестинца и двое израильских солдат. Нападают на палестинцев поселенцы, но их зачастую сопровождают израильские военные. Иногда поселенцы были одеты в униформу и имели при себе армейские винтовки. Эти убийства Израилем не расследуются, поэтому ООН полагает, что они одобряются правительством", — заявила Тросселл.

"В результате за месяц около 1000 палестинцев были вынуждены покинуть свои дома, что ООН приравнивает к насильственному перемещению населения, которое является серьёзным нарушением Женевской конвенции", — добавила секретарь.

В ООН также осудили ХАМАС — за ракетные удары по городам Израиля и удержание заложников.

Ранее в ООН назвали зверством удар Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа.

Мы также сообщали, что крупный чиновник управления ООН по правам человека обвинил Израиль в геноциде и ушёл в отставку.