Израиль в ближайшие дни изменит тактику борьбы с ХАМАС. Этого ожидают американские чиновники, которые поделились информацией с CNN.

По их данным, Израиль уменьшит масштаб своей воздушной кампании и сосредоточится на наземной операции - в частности на зачистке туннелей, которыми пользуются палестинцы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что уговаривал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявить в секторе Газа гуманитарное перемирие и скорректировать свои удары, чтобы обезопасить от них гражданское население. Но премьер Израиля это предложение отклонил.

Напомним, 7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

1 ноября в ЦАХАЛ заявили, что израильские силы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа.

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