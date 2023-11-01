Армия Израиля прорвала первую линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа
Израильские силы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа.
Об сообщает пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари, передаёт газета Times of Israel.
"Благодаря заблаговременной планировке, точной разведке и совместным атакам [с суши, воздуха и моря] наши войска прорвали переднюю линию обороны ХАМАСа на севере сектора Газа", — сказал Хагари.
Ранее Израиль начал третий этап операции в секторе Газа.
"Третий этап – расширение наземного проникновения в сектор Газа. ЦАХАЛ делает это размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь шаг за шагом", — заявил Биньямин Нетаньяху.
7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.
После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.
ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.
28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.
30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.
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