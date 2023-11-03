Боевики движения ХАМАС опубликовали видео продвижений в туннелях и дальнейших уличных боев с израильскими войсками.

Соответствующие кадры появились в Telegram-каналах.

Также на видео можно заметить уничтоженную израильскую бронетехнику.

Кроме того, в сети появилось видео последствий удара по больнице Аль-Шифа в секторе Газа.

Напомним, накануне боевики ХАМАС опубликовали видео атак на израильскую бронетехнику.

На кадрах можно заметить, что боевики выходят вблизи бронетехники из туннелей и ведут по технике огонь из гранатомётов. В одном из случаев участник ХАМАС подбежал к танку, положил на него гранату и подорвал ее.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

1 ноября в ЦАХАЛ заявили, что израильские силы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа.

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