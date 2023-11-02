Боевики движения ХАМАС опубликовали видео атак на израильскую бронетехнику.

На кадрах можно заметить, что боевики выходят вблизи бронетехники из туннелей и ведут по технике огонь из гранатомётов.

В одном из случаев участник ХАМАС подбежал к танку, положил на него гранату и подорвал ее. После чего вернулся к укрытию и сделал выстрел по танку из гранатомета.

Напомним, сегодня сообщалось, что армия Израиля окружила Газу и проникла в северную часть города. Заявлялось, что израильские войска участвуют в ближнем бою, их действия поддерживаются точными разведданными, а также огнем с воздуха и моря.

Также армия Израиля показала видео наземных боев на севере сектора Газа.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

Что происходит в Израиле сегодня - в нашей хронике событий.