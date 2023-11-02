Положил гранату на танк. В ХАМАС показали видео боев с израильской бронетехникой
Боевики движения ХАМАС опубликовали видео атак на израильскую бронетехнику.
На кадрах можно заметить, что боевики выходят вблизи бронетехники из туннелей и ведут по технике огонь из гранатомётов.
В одном из случаев участник ХАМАС подбежал к танку, положил на него гранату и подорвал ее. После чего вернулся к укрытию и сделал выстрел по танку из гранатомета.
Напомним, сегодня сообщалось, что армия Израиля окружила Газу и проникла в северную часть города. Заявлялось, что израильские войска участвуют в ближнем бою, их действия поддерживаются точными разведданными, а также огнем с воздуха и моря.
Также армия Израиля показала видео наземных боев на севере сектора Газа.
7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.
После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.
ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.
28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.
30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.
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