Армия Израиля заявила, что ведет операцию по окружению города Газа.

Об этом сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, пишет газета The Times of Israel.

По его словам, военные ЦАХАЛ находятся внутри города Газа и окружают его с разных сторон.

"Мы продвинулись на ещё один важный этап войны. Наши силы находятся в самом сердце северной части Газы, действуют в городе Газа, окружают его и добиваются успехов", – сказал Халеви.

Он добавил, что израильские войска участвуют в ближнем бою, их действия поддерживаются точными разведданными, а также огнем с воздуха и моря.

Также армия Израиля сообщила об атаке на военную инфраструктуру "Хезболлы" в Ливане, в том числе на командные центры, склады и пункты пуска ракет.

"В ответ на недавние пуски ракет из Ливана в сторону израильской территории в течение последних нескольких часов авиация ЦАХАЛ нанесла удары по террористическим объектам, принадлежащим "Хезболле", также огонь велся из танков и артиллерии ЦАХАЛ. Цели, попавшие под удары, включали в себя объекты военной инфраструктуры, центры командования и управления, пункты пуска ракет, склады оружия и военные комплексы, используемые террористической организацией "Хезболлой", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

Напомним, сегодня армия Израиля показала видео наземных боев на севере сектора Газа. В ЦАХАЛ заявили, что было несколько боев, в том числе ночью, с террористическими ячейками на севере сектора, убиты десятки боевиков, разрушены объекты ХАМАС.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

Что происходит в Израиле сегодня - в нашей хронике событий.