Армия Израиля опубликовала видео наземных боев в секторе Газа за минувшие сутки, 1 ноября.

На видео можно заметить работу бронетехники, пехоты и инженерных войск. Отдельно показана работа авиации.

ЦАХАЛ заявляет, что было несколько боев, в том числе ночью, с террористическими ячейками на севере сектора, убиты десятки боевиков, разрушены объекты ХАМАС.

Напомним, накануне в ЦАХАЛ заявили, что израильские силы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

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