Глава Госдепа США просил Нетаньяху объявить временное перемирие в Газе, но премьер Израиля отказался
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что уговаривал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявить в секторе Газа гуманитарное перемирие и скорректировать свои удары, чтобы обезопасить от них гражданское население.
Об этом сообщает служба новостей BBC.
"Мы видим это также как способ создания лучших условий для освобождения заложников", - сказал госсекретарь США.
Премьер Израиля это предложение отклонил.
"Израиль отказывается от временного перемирия, которое не включает возвращение наших заложников", - сказал Нетаньяху во время телевизионного обращения.
Ранее сообщалось, что США и Израиль обсуждают будущее сектора Газа в случае победы над ХАМАС. В частности, рассматриваются варианты с вводом иностранных миротворцев (американских, британских и французских), установлением над Газой контроля ООН или ряда стран региона, в том числе арабских, при поддержке войск США, Великобритании, Германии и Франции.
7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.
После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.
ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.
28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.
30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.
1 ноября в ЦАХАЛ заявили, что израильские силы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа.
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