Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что уговаривал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявить в секторе Газа гуманитарное перемирие и скорректировать свои удары, чтобы обезопасить от них гражданское население.

Об этом сообщает служба новостей BBC.

"Мы видим это также как способ создания лучших условий для освобождения заложников", - сказал госсекретарь США.

Премьер Израиля это предложение отклонил.

"Израиль отказывается от временного перемирия, которое не включает возвращение наших заложников", - сказал Нетаньяху во время телевизионного обращения.

Ранее сообщалось, что США и Израиль обсуждают будущее сектора Газа в случае победы над ХАМАС. В частности, рассматриваются варианты с вводом иностранных миротворцев (американских, британских и французских), установлением над Газой контроля ООН или ряда стран региона, в том числе арабских, при поддержке войск США, Великобритании, Германии и Франции.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

1 ноября в ЦАХАЛ заявили, что израильские силы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа.

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