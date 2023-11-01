Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Ричард Блюменталь сообщили, что США рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил после ликвидации палестинского движения ХАМАС.

Об этом законодатели рассказали изданию Politico.

Ван Холлен отметил, что обсуждения вопроса пока предварительные, а Блюменталь добавил, что в составе таких сил могут быть военнослужащие Саудовской Аравии.

Ранее сегодня о таком плане уже писало агентство Bloomberg.

Тем временем в Белом доме заявляют, что США по-прежнему не планируют направлять американских военных в Газу "ни сейчас, ни потом". В Вашингтоне считают нецелесообразным введение режима прекращения огня в Газе, но заявляют, что "временные паузы" в гуманитарных целях могут принести пользу.

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

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