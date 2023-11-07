До войны Россия могла производить около 1,5 миллиона боеприпасов в месяц. Но в настоящее время россияне запустили практически непрерывное производство, что свидетельствует о производстве большего количества снарядов.

Об этом заявил глава эстонской разведки Антс Кивисельг в интервью РБК-Украина.

По его данным, до полномасштабного вторжения у армии РФ было 9 тысяч танков и 36 тысяч БТР.

"Даже если смотреть на это с точки зрения того, что техника устарела и они условно из трех единиц могут сделать одну, то все равно это огромное количество - 3 тысячи танков и 12 тысяч БТР. Кроме того, они имеют большие запасы боеприпасов - сегодня они могут производить около 1,5 миллиона боеприпасов в месяц", - сказал Кивисельг.

Глава разведки сообщил, что такое количество в России могли производить до войны, а сейчас там запустили практически непрерывное производство на своих заводах. Это позволяет производить больше снарядов.

"Но это не касается баллистики, например. Это так называемые "глупые снаряды". Баллистику они, конечно же, не могут производить в таких объемах. Но вопрос еще и в самих артиллерийских установках. Они пытаются их восстанавливать, но это вызов для России" , - отметил он.

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