Руководство России демонстрирует готовность к тяжелым кадровым потерям ради незначительных территориальных выгод во время штурма Авдеевки.

Об этом сообщает британская разведка на сайте Минобороны Соединенного Королевства.

За последние три недели Россия, вероятно, потеряла около 200 единиц бронетехники во время штурма Авдеевки, отмечают в разведке Британии.

"Это, вероятно, связано с сочетанием относительной эффективности современного украинского ручного противотанкового оружия, мин, боеприпасов, сбрасываемых с беспилотных летательных аппаратов, и высокоточных артиллерийских систем", - говорится в сообщении.

В ответ российские войска, скорее всего, перешли к проведению атак с использованием пехоты на этом участке.

По данным Минобороны Британии, как и предыдущие российские наступления, штурмы Авдеевки часто характеризовались продвижением по открытой местности, что приводило к большим потерям. Вполне вероятно, что с начала октября 2023 года Россия понесла потери в нескольких тысячах человек в окрестностях города.

Напомним, американский "Институт изучения войны" полагает, что россияне готовят новый массированный штурм Авдеевки.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ под Авдеевкой "стойко держат оборону".