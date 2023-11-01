Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ под Авдеевкой "стойко держат оборону".

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Сообщается, что армия РФ безуспешно наступала в районах Новокалинового, Авдеевки, Опросного и Первомайского.

Также он говорит, что наступательная операция ВСУ на Мелитопольском направлении продолжается.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1146 огневых задач.

"Общие потери врага составили 381 человек. 5 оккупантов сдались в плен.

Уничтожены 32 единицы военной техники. В частности, 2 танка, 4 ББМ, 5 артсистем, 1 ПТРК, 14 БпЛА, 9 автомобилей и 4 единицы спецтехники", - написал Тарнавский.

Ранее СМИ сообщили, что Украина перебросила с этого направления 47-ю механизированную бригаду с танками Leopard 2A6.

Напомним, сегодня в Генштабе сообщили, что Россия не оставляет попыток оцепить Авдеевку. В районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области наши защитники отразили около 20 атак.

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