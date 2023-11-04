Россияне готовят новый массированный штурм Авдеевки, полагает американский "Институт изучения войны".

Это будет уже третья серия крупных штурмовых операций, пишет ISW, ссылаясь на украинские и российские экспертные заявления.

Один из российских военкоров отмечал, что войска РФ под Авдеевкой проводят тактическую перегруппировку. По его мнению, целью потенциальных наступательных операций будет Авдеевский коксохимический завод.

Глава Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что российские войска возобновят штурмы, когда просохнет почва после недавнего ухудшения погоды.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ под Авдеевкой "стойко держат оборону".

Также мы писали, что в Авдеевке из-за обострения боёв и постоянных обстрелов закрываются магазины и временно прекратили завоз гуманитарных грузов.

Война в Украине идет уже 619-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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