В Авдеевке Донецкой области сохраняется сложная ситуация. Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщает, что противник не оставляет попыток окружить город, но все атаки "были безуспешными".

В то же время военный обозреватель Юрий Бутусов пишет, что по состоянию на вчерашний вечер "сложилась критическая обстановка и возникла реальная угроза потерять город".

По его информации, вчера российские войска пересекли железную дорогу под Степным и начали штурм уже на окраинах этого села к северу от Авдеевки.

"Российская пехота закрепилась за железной дорогой, накапливается для расширения плацдарма и для атаки на Авдеевский коксохимический завод – ключевой комплекс сооружений, контролирующий подходы к Авдеевке. Захват завода будет означать постепенную, но неотвратимое складывание обороны и захват города", - пишет Бутусов.

По его словам, "за время войны в Авдеевке ни один руководитель не построил тыловую линию обороны, и окапываться нужно сейчас, готовых позиций нет" (ранее о том же говорил и экс-советник Банковой Алексей Арестович).

Также, по информации Бутусова, к югу от Авдеевки россияне расширяют прорыв в районе песчаного карьера возле Опытного.

При этом украинский военный паблик Deep State в своей вечерней сводке указывает, что у железной дороги к северу от Авдеевки россияне закрепиться не могут. В то же время российские Telegram-каналы сообщают, что их войска закрепились у ж/д полотна.

Также россияне пишут, что продвинулись к югу от Авдеевки, и теперь до села Северного им остался один километр.

Украинские военные заявляют, что россияне на авдеевском направлении массово используют БПЛА своего производства - "Ланцет", "Зала", "Куб", а также "Мавики" и FPV-дроны. Ими они наносят постоянные удары по линиям снабжения украинских войск в Авдеевке, что создает значительные трудности для ВСУ.

Также у военных РФ, по словам военного, "безлимит" на использование FPV-дронов, тогда как украинский расчет имеет ограничение на 20 штук в день.

Россияне же используют эти дроны в многочасовом "дежурном" режиме, обстреливая "дорогу жизни", по которой снабжается гарнизон ВСУ в Авдеевке.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ под Авдеевкой "стойко держат оборону".

Война в Украине идет уже 618-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.