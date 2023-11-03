Из Степного вывезли всех гражданских. Фото: Нацполиция

В пятницу, 3 ноября, из села Степное Донецкой области полицейские вывезли последних гражданских лиц.

Об этом сообщает Нацполиция и публикует фото выезда местных жителей и разрушений в поселке.

По данным правоохранителей, за сегодняшний день в безопасное место вывезли шесть человек.

Степное – село в районе Авдеевки, которое штурмуют российские войска.

На фото можно заметить сильнейшие разрушения в поселке.

Последствия обстрелов поселка Степное под Авдеевкой

Последствия обстрелов поселка Степное под Авдеевкой

Последствия обстрелов поселка Степное под Авдеевкой

Последствия обстрелов поселка Степное под Авдеевкой

Последствия обстрелов поселка Степное под Авдеевкой

Последствия обстрелов поселка Степное под Авдеевкой

Напомним, в Авдеевке Донецкой области сохраняется сложная ситуация. Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщает, что противник не оставляет попыток окружить город, но все атаки "были безуспешными".

В то же время военный обозреватель Юрий Бутусов пишет, что по состоянию на вчерашний вечер "сложилась критическая обстановка и возникла реальная угроза потерять город".

Ранее об угрожающей ситуации под Авдеевкой заявлял и бывший советник Банковой Алексей Арестович.

Война в Украине идет уже 618-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Владимир Зеленский сообщил о попытке РФ наступать на Угледарском направлении. По его словам, ВСУ ее остановили, нанеся россиянам тяжелые потери. На участке Работино украинские войска смогли продвинуться и занять одну из высот к западу от села. В то же время известно и о том, что россияне проводят контратаки на Ореховском направлении.

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