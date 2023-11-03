В пятницу, 3 ноября, из села Степное Донецкой области полицейские вывезли последних гражданских лиц.

Об этом сообщает Нацполиция и публикует фото выезда местных жителей и разрушений в поселке.

По данным правоохранителей, за сегодняшний день в безопасное место вывезли шесть человек.

Степное – село в районе Авдеевки, которое штурмуют российские войска.

На фото можно заметить сильнейшие разрушения в поселке.

Напомним, в Авдеевке Донецкой области сохраняется сложная ситуация. Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщает, что противник не оставляет попыток окружить город, но все атаки "были безуспешными".

В то же время военный обозреватель Юрий Бутусов пишет, что по состоянию на вчерашний вечер "сложилась критическая обстановка и возникла реальная угроза потерять город".

Ранее об угрожающей ситуации под Авдеевкой заявлял и бывший советник Банковой Алексей Арестович.

Война в Украине идет уже 618-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Владимир Зеленский сообщил о попытке РФ наступать на Угледарском направлении. По его словам, ВСУ ее остановили, нанеся россиянам тяжелые потери. На участке Работино украинские войска смогли продвинуться и занять одну из высот к западу от села. В то же время известно и о том, что россияне проводят контратаки на Ореховском направлении.

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