Служба новостей BBC и "Медиазона" подтвердили гибель 35 780 российских военных в Украине, проанализировав некрологи и сообщения, которые есть в открытом доступе.

Согласно подсчетам журналистов, по категориям больше всего погибших среди завербованных заключенных – 6 691, среди мобилизованных – 4 232 человека.

Журналисты также отметили, что битва за Авдеевку, которую некоторые эксперты называют "вторым Бахмутом", пока не оказывает значительного влияния на подсчет.

"По числу погибших Бахмут пока что сильно впереди", - пишет "Медиазона".

Ранее глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что армия РФ продолжает волнами штурмовать город, несмотря на большие потери, которые глава ВГА назвал "сумасшедшими".

Война в Украине идет уже 618-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Владимир Зеленский сообщил о попытке РФ наступать на Угледарском направлении. По его словам, ВСУ ее остановили, нанеся россиянам тяжелые потери. На участке Работино украинские войска смогли продвинуться и занять одну из высот к западу от села. В то же время известно и о том, что россияне проводят контратаки на Ореховском направлении.

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