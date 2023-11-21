Президент Владимир Зеленский дал интервью британскому изданию The Sun. В нем он заявил, что Украина не будет стремиться заключить мир с Россией "любой ценой", выступил против проведения выборов во время войны и сказал, что РФ готовит "третий Майдан".

Собрали главные темы, которых Владимир Зеленский коснулся в интервью.

Переговоры с РФ

По словам президента, начать полноценные мирные переговоры с РФ можно только после вывода российской армии с украинской территории.

"Трудно ли на поле боя? Да. Но заводить сейчас дружбу или садиться за стол переговоров с Россией? Нет", - сказал Зеленский.

Он признал, что среди союзников Украины усиливается сомнение в том, что ВСУ смогут "изгнать российские войска", но это никак не скажется на позиции Киева.

"Нам нужно добиться большего успеха на поле боя. И мы сделаем это, мы вернем свои земли, мы будем сражаться за них до конца", - заявил президент.

Он также считает, что Россия будет предпринимать попытки наступательных действий еще длительное время. Это может завершиться только после того, как США и Китай "остановят Россию".

По словам Зеленского, "должен наступить момент", когда китайские и американские власти окажут давление на Москву и она задумается о прекращении боевых действий.

Подготовка провокаций со стороны РФ

Зеленский в интервью The Sun, вновь заявил о подготовке в Украине "третьего Майдана" с целью свержения его с поста президентства. По его утверждению, такой Майдан готовит Россия.

"Операция называется "Майдан-3". Она призвана сменить президента. Возможно, не путем убийства. Я имею в виду, это меняется. Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть. Идея была до конца года. Но, как вы видите, мы можем с этим жить", - заявил президент Украины.

Выборы во время войны

Зеленский еще раз прямо выступил против проведения выборов до конца войны.

Президент в интервью The Sun сказал, что их проведение запрещает закон. А также считает, что они могут привести к разделению страны в условиях войны с Россией.

Воспользуется ли Украина шансом убить Путина

Также на вопрос журналиста, воспользуется ли Украина шансом убить Путина, если представится такая возможность, Зеленский ответил:

"Это война, и Украина имеет все права защищать нашу землю".

Ранее мы писали о том, что в разведке подтвердили слова Зеленского, что Россия готовит в Украине третий Майдан.

Также мы писали, почему Зеленский заявил об угрозе "Майдана-3" и возможны ли сегодня протесты в Украине.