Президент Владимир Зеленский заявил в интервью западным СМИ, что Россия готовит массовые протесты в Украине с целью сместить его с руководящего поста. Якобы в Кремле этот план назвал "Майдан-3".

"Майдан для них - это переворот, поэтому операция понятна", - отметил украинский лидер, который сослался на информацию украинской и союзнических разведок. В украинских политкругах это заявление Зеленского вызвало серьезную дискуссию.

Многие - прежде всего, участники массовых протестов на киевском Майдане Независимости в конце 2013-го - начале 2014-го, получивших название "Евромайдан" или "Революция Достоинства" - заявили, что к настоящим майданам в Украине Россия никогда не имела отношения и потому заявления Зеленского для "настоящих майдановцев" оскорбительны.

Другим же слова Зеленского напомнили об известном плане "Шатун", которым пугала украинское общество команда Петра Порошенко во время его президентства.

Тогда также говорили о якобы намерениях Москвы "расшатать" в Украине ситуацию (поэтому и "Шатун") в своих целях и всех своих критиков записывала в "агенты Кремля". Любопытно, что сейчас внутри страны больше всего критикует власть как раз партия Порошенко, за что, кстати, некоторыми блогерами и комментаторами, отражающими позицию окружения Зеленского, экс-президент также обвинялся в "работе на Россию".

Но все же остается вопрос: насколько возможны во время украино-российского конфликта серьезные акции протесты, которых так опасается Зеленский. И если они готовятся, то с какой целью и кто за ними стоит?

В ситуации разбиралась "Страна".

"Хаос" ради смещения президента

Общаясь в очередной раз с Bloomberg, Владимир Зеленский заявил, что у РФ якобы есть план устроить "Майдан" в Украине и поменять руководство страны.

"У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров", - утверждает Зеленский.

По его словам, этот план в Кремле называют "Майдан 3". Он заключается в том, чтобы посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос", который и позволит сместить Зеленского.

"Майдан для них - это переворот, поэтому операция понятна", - заявил украинский лидер.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, комментируя NV слова президента, заявил, что Россия усилила попытки раздуть конфликты внутри Украины.

"Это не какая-то одна тема, это параллельно усиление ряда конфликтных событий внутри страны. Это усиление внутренних разногласий с использованием традиционных российских и пропагандистских нарративов. Мы видим, что в последнее время российская пропаганда снова уделяет чрезвычайно много внимания, в частности, внутриукраинским политическим событиям", - сказал он, отметив подобные "информационные атаки" направлены "не просто на то, чтобы потешить чье-то самолюбие".

Заявление Зеленского ожидаемо обратило на себя внимание - прежде всего потому, что близится 10-я годовщина Евромайдана, первым днем которого считается 21 ноября 2013 года. При этом некоторым не понравилась сама формулировка президента, из которой, по их мнению, исходило, что майданы в Украине организовывала Москва (раз в планах указан "Майдан 3").

"Майдан никогда не был и не будет российской технологией", - написал на своей странице в Facebook активный участник Евромайдана, а сегодня народный депутат от "Евросолидарности" Владимир Вятрович.

"Ни первый, ни второй Майдан (то есть Оранжевая революция 2004 года и Евромайдан - Ред.) не были каким-то технологиями России, потому что это был народный протест против как раз пророссийского режима Януковича. Поэтому и третий Майдан не может называться технологией России", - написал на своей странице в Facebook журналист, участник протестов 2013-14 годов Юрий Бутусов, которого относят к группе влияния экс-секретаря СНБО при президенте Порошенко Александра Турчинова. Бутусов призвал Зеленского извиниться за свое заявление.

Но нашлись и те, кто увидел у заявления Зеленского другую подоплеку: предположение о якобы наличии у России планов свергнуть его напомнило шумиху вокруг плана "Шатун" при предшественнике Зеленского Порошенко. Тогда Москве приписали намерения поменять власть в Украине путем протестов по поводу роста коммунальных тарифов, которые действительно "скакнули", и падения уровня жизни. В принципе всех критиков Порошенко его сторонники еще задолго до "Шатуна" обвиняли в работе на Кремль. А после обнародования "плана" - и подавно.

Аналогию с "Шатуном" провели и сейчас - в том смысле, что любые проявления недовольства властью также можно будет приписать к плану о якобы свержении власти.

"Так выглядит, что теперь для усиления внутреннего единства всех недовольных действиями власти запишут в "Майдан-3", - написал на своей странице в Facebook народный депутат от "Голоса" Андрей Осадчук.

Отпечаток войны

Если говорить серьезно, то любые протесты - если они рассчитаны на успех - должны опираться на значительную народную поддержку. Евромайдан такую имел, а вот т.н. Михомайдан - протесты против Порошенко, организованные экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, остались малочисленными и в итоге не привели к снятию тогдашнего украинского руководства (хотя и сыграли свою роль в падении рейтинга тогдашней правящей команды, из-за чего, в том числе, Порошенко и проиграл президентскую кампанию 2019 года).

Главное отличие от ситуации тогда - полномасштабная война, которая откладывает отпечаток на жизнь украинского общества.

"Действует военное положение, во время которого протесты запрещены. Так что не думаю, что с плакатами с опасными для власти призывами кто-то выйдет", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

В свою очередь политолог Кость Бондаренко считает, что в обществе царят в отношении власти противоречивые чувства. С одной стороны, люди не критикуют публично власть, потому что идет война, но "процветает кухонное диссидентство".

"И никто не знает, что будет, если раздастся чей-то громкий призыв. Возможно, обвинения в работе на Кремль уже не сработают. Толчком может стать, например, серьезное ухудшение ситуации на фронте или же резкое ухудшение социально-экономической ситуации", - комментирует эксперт.

По его мнению, таким образом Зеленский заявлением о якобы подготовке "Майдана-3" мог сыграть на опережение.

С другой стороны - уровень поддержки президента остается достаточным высоким, хотя критические настроения растут.

Прозрачный намек Западу

На что еще обратили внимание: президент заявил о подготовке Россией "Майдана 3" в тот момент, когда серьезно осложнилась ситуация с финансовой помощью Запада Украине. Почти половину расходов в следующем году должна обеспечить международная помощь. Если поддержка снизится или вообще прекратится, "дыру" в бюджете закрыть будет нечем. Придется сильно сокращать расходы и девальвировать гривну.

А союзники и - прежде всего США - начали говорить, что Киеву пора меньше рассчитывать на внешние заимствования и искать деньги внутри страны. Судя по сообщениям СМИ, это дала понять спецпредставитель США по Украине Пенни Прицкер, которая при встрече с украинским руководством предложила подумать, как они будут жить без, прежде всего, американской помощи.

Для украинской власти, стратегия которой до сих пор строилась на тезисе "мы воюем, а вопрос наполнения бюджета в любых объемах решают наши союзники", тема "теперь вы должны зарабатывать сами" крайне опасная. Так как перспективы какого-либо резкого увеличения бюджетных доходов и улучшения экономических показателей во время войны не просматриваются.

Особенно с учетом неэффективности и коррумпированности госаппарата. За время войны он не стал более эффективным и менее коррумпированным. Однако смог переложить часть своих функций на другие плечи. В первую очередь, важнейшую функцию любого государства - собирать деньги в бюджет. После начала вторжения все в большей степени эта функция перекладывалась на плечи западных союзников. И если последние вдруг решат сократить помощь либо вообще ее прекратить, для ситуация с бюджетом и госфинансами может быстро стать критической.

Как допускает политолог Руслан Бортник, проблемы с западным финансированием, как и вообще рост скептических настроений в элитах Запада по поводу перспектив войны могли подвигнуть Зеленского на "прогнозы" о возможном "перевороте" с целью его свержения.

"Президент дает понять, что только сохранение помощи Запада, а еще лучше ее расширение - позволит избежать такой ситуации. Это заявление можно считать "продолжением" сказанной тоже Bloomberg фразы, что без поддержки мы - то есть Украина - отступим. А немногим ранее в другом интервью он сказал, что если Запад не будет помогать, Киев проиграет войну. Иначе говоря, это попытка оказать давление на западных союзников", - говорит Бортник.

Но теперь Зеленский делает акцент на своем возможном свержении, и, как полагает эксперт, это делается специально.

"Проблема в том, что на Западе диапазон победы и поражения Украины намного шире, чем у Киева. Если для нас победа - это освобождение всех захваченных Россией с 2014 года территорий, то для Запада важно сохранить Украину как государство, а плюс-минус в границах какой территории значения не имеет. Им важно не дать Москве поглотить всю или большую часть территории страны, чтобы та не создала угроз для других стран Восточной и Центральной Европы, Балканам. И вот Зеленский, выводя на передний план возможность собственного свержения, как бы говорит: продолжайте поддерживать Украину и меня, или меня не будет и мы полностью проиграем войну. То есть Россия достигнет максимального успеха. Это может пронять Запад", - полагает Бортник.

Впрочем, даже если не брать в расчет большую политику, ухудшение экономической ситуации вкупе с войной, вымывающей ресурсы страны, может действительно привести к массовому недовольству населения. А "голодным бунтам", как учит история, ни законы, ни война не указка. К стихийным протестам политики присоединяются моментально и используют их на свой страх и риск.

Кроме того, уже давно в политических кругах существует конспирологическая теория о том, что заявления Запада о сокращении помощи - это лишь способ дать понять Зеленскому, что ему пора уходить. Либо через поражение на выборах, либо просто через отставку и передачу власти другим людям. Есть и ответвление этой теории - что у Запада нет пока четкого понимания, что Зеленский должен уйти, однако такое понимание у Вашингтона усиленно пытаются сформировать внутренние враги украинского президента и их лоббисты в США. Их тезис такой: "Зеленский коррумпирован и неэффективен, а потому поменяйте его на нас и мы сможет запустить экономику и меньше зависеть от западной помощи".

Никаких подтверждений этим теориям, правда нет. Хотя, по всем признакам, во внутренней украинской политике наблюдается обострение противоречий. И усиление критики власти. В первую очередь - со стороны партии Порошенко, но не только.

Также много говорят и о противоречиях между военным и политическим руководством Украины, проявлением которой стала статья Залужного в журнале Economist и резкая реакция на нее со стороны Офиса президента.

Все это дает почву для прогнозов о чуть ли не возможности военного переворота.

Впрочем, на пути любых попыток организации новых Майданов, переворотов и прочих потрясений в Украине во время войны стоит немало препятствий.

Во-первых, власть Зеленского консолидирована. Он контролирует и парламент, и правительство, и вертикаль региональной власти в лице обладминистрации (а в отдельных городах - и городских военных администраций).

Во-вторых, в ВСУ нет единого центра силы, который мог бы организовать бунт против Зеленского. Залужный, например, не имеет абсолютного влияния на всю украинскую армию. Зеленский напрямую взаимодействует и с командующим сухопутных войск генералом Сырский, и с командирами отдельных подразделений.

В-третьих, главным "предохранительным клапаном" для общества является продолжающаяся война, на фоне которой любые "большие потрясения" воспринимаются как действия, создающие угрозу развала государства и его полного поражения.