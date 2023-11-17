Президент Евросовета Шарль Мишель посетит Киев в начале следующей недели.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на слова "двух человек, проинформированных о поездке".

По имеющейся информации, Мишель посетит Украину, чтобы отметить десятилетие протестов на Майдане, которые начались 21 ноября 2013 года.

Официальный представитель Мишеля заявил, что в Евросовете не могут подтвердить визит их главы в Киев, и сообщил, что представители организации в начале следующей недели будут в Берлине.

Напомним, перед этим президент Евросовета Шарль Мишель посещал Киев во время саммита Украина-ЕС в феврале. Там он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Мы также сообщали, что Европарламент одобрил создание фонда Ukraine Facility на 50 млрд евро. Это новый финансовый инструмент ЕС по выделению Украине грантов и кредитов для восстановления, реконструкции и модернизации страны в 2024-2027 годах, который предполагает выполнение Киевом определенных реформ.