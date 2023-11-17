"У высокопоставленных официальных лиц Евросоюза растёт пессимизм по поводу войны".

Статью с таким заголовком опубликовало агентство Reuters.

В самом тексте говоритья о том, что принятие решения Евросоюзом о начале переговоров о членстве Украины может быть перенесено.

В качестве источника агентство приводит слова высокопоставленного чиновника ЕС, по мнению которого, последние дискуссии о дальнейшей поддержке Киева стали "проверкой реальности".

"Лидеры понимали, что это довольно дорого. Как мы это оплатим?", - заявил он.

Предложение Еврокомиссии о выделении Украине ещё 50 миллиардов евро до 2027 года подверглось критике с нескольких сторон, сообщил источник в ЕС.

"Мы не можем допустить, чтобы Украина обанкротилась, это не наш вариант. Но это непросто", - добавил он.

Одной из проблем чиновник назвал сопротивление Венгрии, которая препятствует консенсусу, необходимому для дальнейшей помощи ЕС Украине.

"Возможно, у нас были слишком большие ожидания... Продолжим ли мы поддерживать Украину финансово, в военном смысле? Есть ли у нас средства для этого? Уверены ли мы, что США будут содействовать нам в ближайшие годы? Дело не в том, что люди призывают к миру. Отдельные члены очень чётко заявили, что в какой-то момент нам нужно положить этому конец. Консенсус состоит в том, чтобы продолжать оказывать поддержку Украине, но возникают некоторые вопросы", - пояснил чиновник ЕС.

Ранее The Wall Street Journal писало, что ЕС не сможет заменить американскую помощь Украине.

Мы также сообщали, что, по данным Bloomberg, США не одобрят помощь Украине как минимум в течение ближайшего месяца.