В Германии из-за огромной дыры в бюджете зависла в том числе удвоенная помощь Украине на 2024 год в размере 8 миллиардов евро. Конституционный суд запретил правительству ФРГ перевести 60 миллиардов евро неиспользованных в пандемию средств на экологические инициативы и поддержку промышленности.

Об этом сообщает Reuters.

Переговоры по бюджету отложены как минимум до следующего четверга.

"Некоторые расходы, запланированные на предстоящий год, теперь придется сократить, о чем правящим партиям, вероятно, будет трудно договориться", - считает главный экономист Commerzbank Йорг Кремер.

В бюджетном комитете Бундестага уверены, что бюджет будет принят, как и планировалось, 1 декабря.

Ранее сообщалось, что Германия близка к выделению Украине дополнительных 4 миллиардов евро военной помощи, но неясно, из каких источников. По имеющимся данным, эта сумма может быть взята из неиспользованного "резерва беженцев" или фондов ЕС.

Война в Украине идет уже 632-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои под Авдеевкой. Идут бои в промзоне близ Ясиноватой. Воздушные силы заявляют, что вчера РФ изменила тактику и вместо ночи атаковала под утро. Это было связано с тем, что ночи стали длиннее, и видимость по утрам ухудшилась.

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