Контракт на поставку 100 самоходных артиллерийский установок PzH2000, согласованный Украиной и Германией еще прошлым летом, так и не был подписан.

Об этом сообщает в Х немецкий журналист Бьорн Мюллер со ссылкой на немецко-французский оборонный концерн KNDS.

Причины неподписания контракта на 1,7 млрд долларов неизвестны.

Также не раньше 2024 года будет передано 18 колесных самоходных гаубиц RCH 155, поставку которых профинансировала ФРГ.

Между тем вчера сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall заключил с Украиной контракт на поставку 25 танков Leopard 1A5, пяти бронированных машин Bergepanzer 2 и двух танков для обучения военных. Заказ стоимостью десятки миллионов евро профинансирует немецкое правительство.

А в октябре стало известно, что "Укроборонпром" и немецкий Rheinmetall создали совместное предприятие. Оно будет осуществлять обслуживание и ремонт техники, поставляемой Украине западными партнерами. В дальнейшем на предприятии планируется наладить совместное производство отдельных видов оборонной продукции Rheinmetall AG в Украине.