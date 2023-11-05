После войны Украина создаст контрактную армию, военнообязанные будут проходить обучение по специальностям.

Это следует из Концепции военной кадровой политики, которую подписал министр обороны Рустем Умеров.

Главное положение документа, которое планируется выполнить до 2028 года, - "гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны". К этому сроку ожидается, что ВСУ откажутся от срочной службы. Ее заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста.

Также в рамках концепции предусмотрена усовершенствованная электронная система военного учета.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал введение "смарт-мобилизации", при которой призывники смогут сами выбирать себе воинские специальности в рекрутинговых центрах. Сообщалось, что через "месяц-два" планируют запустить пилотный проект по первой специальности - оператор дронов.

Также мы писали, что Министерство обороны Украины подготовило проект реформы территориальных центров комплектования (бывших военкоматов). Авторы предлагают автоматизировать отбор и создать систему рекрутинга. Последнее подразумевает веб-портал с вакансиями и гражданские рекрутинговые агентства по подбору.