Тезис о том, что воевать или служить в Украине придется всем – "это аксиома".

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью "Лиге".

"И не нужно этому удивляться. Мы находимся в довольно сложном мире, когда должны защищать свою страну, имея безумного соседа", - сказал секретарь СНБО.

Также он прокомментировал заявление экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса, который предлагал набирать в армию больше молодых.

"Когда вы пользуетесь современным оружием – возраст не имеет значения. Представление, что в ВСУ все должны быть молодые – немного искривленное", - заявил Данилов.

"Что касается возрастного ценза, то представление о войне, что это только окопы и первая линия – это представление о прошлом", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, в том же интервью Данилов заявил, что демобилизация военных возможна, но на Ставку еще не вносили предложения о сроках.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный пообещал расширить категории граждан, которые попадут под мобилизацию. Он добавил, что в Украине вводят единый реестр граждан призывного возраста.