Демобилизация военных возможна, но на Ставку еще не вносили предложения о сроках.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью изданию Liga.net.

"Я думаю, члены Ставки, непосредственные военные, внесут предложения, что должны быть определены какие-то правила. Я понимаю, что есть усталость, и люди должны отдыхать. Это не значит, что нет передышки. Бригады отправляются на восстановление. А есть такие, которых оттуда и не вытащишь, такое желание воевать", – сказал Данилов.

"Мы можем обсудить очень многое, но если это должно выйти в нормативно-правовой акт, то есть приказ верховного главнокомандующего, то должно быть официальное представление в аппарат СНБО любого из членов Ставки", – добавил он.

Напомним, недавно петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о демобилизации военных после 18 месяцев службы набрала более 25 тысяч голосов. В ней говорится, что военнослужащим нужен отдых для обновления сил, поскольку они истощаются как морально, так и физически.

Тем временем нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада на следующей неделе может продлить мобилизацию и военное положение в Украине еще на три месяца.