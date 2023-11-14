Выполнить обещание о поставках снарядов Украине Евросоюзу мешают "плачевное состояние оборонной промышленности и складов, бюрократия и большое количество несинхронизированных вещей".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"Европейский Союз работает над устранением этих проблем, и именно поэтому, находясь в Берлине, я призвал ЕС разработать целостную политику в сфере оборонных индустрий", – сказал глава МИД.

Ранее о том, что Европа не может выполнить поставленную цель о передаче Украине миллиона снарядов к весне писало агентство Bloomberg.

Также накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не успеет к концу года поставить Украине один миллион снарядов. По его словам, пока Украине было передано 300 тысяч снарядов.

Война в Украине идет уже 629-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступает все больше информации о том, что россияне активизировались под Бахмутом. Под Авдеевкой продолжаются российские атаки из Красногоровки к северу от города. В Херсоне вчера снова был масштабный обстрел. Погибли три человека, пятнадцать ранены.

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