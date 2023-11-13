ЕС не успеет к концу года поставить Украине один миллион снарядов.

Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

По его словам, пока Украине было передано 300 тысяч снарядов.

Ранее СМИ писали о том, что ЕС заявил, что вряд ли выполнит свое обещание по поставкам Украине миллиона боеприпасов к марту 2024 года.

Прошло уже более половины запланированного срока, а поставить удалось только 30% снарядов. При этом у руководства ЕС нет полной картины о поставках, так как некоторые государства-члены "неохотно раскрывают подробности".

Также мы писали, что по данным эстонской разведки в РФ увеличили количество произодимых снарядов, запустив непрерывное производство.

И о том, что издание Financial Times писало о нехватке боеприпасов в Украине и проблемах с наращиванием их производства.

Война в Украине идет уже 628-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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