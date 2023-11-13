В понедельник, 13 ноября, в Украине идет 628-й день войны с Россией.

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13 ноября

08:21 В Харькове ракета С-300 вчера попала у одного из развлекательных центров Шевченковского района.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Повреждены деревянные ворота. Также есть незначительные повреждения еще в одном развлекательном комплексе. Пострадавших нет", - сообщил он.

08:03 С вечера российские войска дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Из тяжелой артиллерии ударили по Марганецкой и Красногригорьевской громадам. Выпустили более полудесятка снарядов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Пораженные территории еще обследуют. Выясняют последствия атак. Но главное, что невредимы люди", - написал он.

В остальных районах Днепропетровщины обошлось без вражеских ударов.

07:57 За минувшие сутки россияне совершили 53 обстрела Херсонской области, выпустив 279 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, БПЛА и авиации.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за русской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранение", - написал глава ОВА.

07:00 За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. Всего РФ нанесла 7 ракетных и 34 авиационных удара, совершила 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении наши защитники отразили 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении отбили 4 атаки у Новоегоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении отразили около 10 атак в районах Дубово-Василовки, восточнее Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силами обороны отражено 17 атак юго-восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 24 атаки захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили 2 атаки вблизи Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также противовоздушной обороной уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 склада боеприпасов противника.