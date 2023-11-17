В пятницу, 17 ноября, в Украине идет 632-й день войны с Россией.

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17 ноября

11.00 В Херсоне и области за минувшие сутки погибли 5 человек: трое в областном центре и двое - в остальных населенных пунктах региона.

Об этом сообщает ОВА.

В Херсоне вчера вечером массировано обстреляли Центральный и Днепровский районы. Пострадали жилые дома, медучреждение, заправочные станции, магазин, автомойка.

Три женщины погибли, шестеро ранены, в том числе 15-летний ребенок.

Последствия - на видео.

10.55 Украина "отступит" без западной поддержки, заявил Зеленский.

"Сейчас я сосредоточен на получении помощи от Запада. Их фокус смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим (move backward)", - заявил президент Украины, чьи слова приводит Bloomberg.

Он также утверждает, что у РФ есть план устроить "Майдан" в Украине и сместить Зеленского с поста.

«У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров», — сказал Зеленский.

По его информации, этот план в Кремле называют "Майдан 3". Он заключается в том, чтобы посеять раскол в украинском обществе, создавая «хаос», и в конечном итоге сместить Зеленского

«Майдан для них — это переворот, поэтому операция понятна», — сказал президент.

Зеленский снова сказал, что Украина не согласится на замороженный конфликт и готовится к зимнему бою.

10.35 Минобороны РФ заявляет, что у побережья Крыма были сбиты две противокорабельные ракеты «Нептун».

10.05 В Изюмском районе под Харьковом ударом авиабомбы повреждена пожарная часть, сообщает МВД.

Также пострадали 2 единицы техники ГСЧС. Люди остались целы.

10.00 В Германии из-за огромной дыры в бюджете зависла в том числе удвоенная помощь Украине на 2024 год в размере 8 миллиардов евро, сообщает Reuters.

Конституционный суд запретил правительству ФРГ перевести 60 миллиардов евро неиспользованных в пандемию средств на экологические инициативы и поддержку промышленности.

Переговоры по бюджету отложены как минимум до следующего четверга.

09.45 Сообщают о взрывах в Севастополе.

09.14 Морская пехота Украины заявляет о создании нескольких плацдармов на левом берегу Херсонской области, о чем в последние недели писали СМИ.

"Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. Украинским морским пехотинцам, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепиться на нескольких плацдармах", - сообщают морпехи.

Сообщается, что армия РФ потеряла более тысячи человек погибшими и двух тысяч ранеными, а также десятки единиц различной техники и складов БК.

Сейчас морпехи наносят удары по объектам РФ на левом берегу.

08.30 Одесские паблики пишут о взрыве в Черном море, который виден с побережья.

08.22 После вчерашнего вечернего обстрела Херсона у многих жителей города нет света, сообщают местные паблики.

Также в Херсоне либо отсутствует интернет, либо сигнал очень слабый.

08.15 Ночью РФ ударила по Купянску-Узловому в Харьковской области.

Поврежден частный дом. Обошлось без пострадавших.

07.50 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

За прошедшие сутки россияне выпустили 18 "Шахедов", из которых были уничтожены 16.

Сегодня ночью враг снова атаковал "Шахедами". Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновений. В общей сложности противник нанес 12 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где ВСУ отразили 4 атаки.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия вблизи Белогоровки Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 18 атак. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия оккупантов восточнее Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь ВСУ отразили 17 атак.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили 19 атак захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Работино и западнее Вербового, где нашими защитниками отбито 6 атак.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

07.38 Ночью было сбито 9 из 10 "Шахидов", сообщают Воздушные силы.

Дроны сбивали в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей.

07.32 Ночью россиян ударили по Никопольщине Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Обошлось без пострадавших.