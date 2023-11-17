Сегодняшнему увольнению Александра Тарасовского с поста заместителя председателя Службы внешней разведки (СВР) Украины предшествовал внутренний скандал в ведомстве.

Об этом сообщили источники "Страны".

В частности, Тарасовский написал докладную на имя начальника СВР Александра Литвиненко, в которой обвинил ряд своих сослуживцев в организации слежки за собой. А также дал понять, что данные сотрудники украинской разведки могут быть связаны с российскими спецслужбами.

Докладная датирована 23 сентября 2023 года.

Ранее мы рассказывали почему отставка командующего ССО Виктора Хоренко вызвала скандал. Сам Хоренко заявил, что узнал о своём увольнении из СМИ. При этом, по его словам, главком ВСУ Валерий Залужный представления на увольнение не делал.

"Причины лично не знаю. Общался с главнокомандующим, который тоже объяснить мне этого не смог. Главком должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло", - сказал Хоренко.

Мы также сообщали, что из ВСУ уволили американского трансгендера Эштон-Чирилло.