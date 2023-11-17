Владимир Зеленский уволил Александра Тарасовского с должности заместителя председателя Службы внешней разведки.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины.

Причина увольнения в указе не называется.

Тарасовский занимал эту должность в СВР с 21 января 2022 года и был назначен на нее указом Зеленского №18/2022.

Ранее Тарасовский руководил управлением работы с личным составом СБУ, пока в феврале 2012 года его не снял Виктор Янукович.

В марте 2018 года Тарасовский подавал декларацию о доходах, в которой говорилось, что он пенсионер СБУ, который претендует на должность в административном составе Центрального управления СБУ.

Как мы писали, 3 ноября президент Украины сменил командующего Силами специальных операций (ССО) Виктора Хоренко. Новым командующим был назначен Сергей Лупанчук. Зеленский сообщил, что экс-командующий Силами специальных операций теперь будет работать в Главном управлении разведки.

Сам Хоренко заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ. При этом, по его словам, главком ВСУ Валерий Залужный представления на увольнение не делал.