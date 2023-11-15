Бывшего народного депутата от партии "Свобода" и преподавателя Ирину Фарион уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника".

Соответствующий приказ ректора от 15 ноября публикуют соцсети.

"Уволить Фарион Ирину Дмитриевну (доктора филологических наук, доцента) с должности профессора кафедры украинского языка 16 ноября 2023 года", - сказано в документе.

Фарион уволена по п.3 ст. 41 Кодекса законов о труде Украины, который гласит: "Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением работы, является основанием для расторжения трудового договора с работником".

Министр образования Оксен Лисовый подтвердил увольнение Фарион.

"Львовская политехника уволила Фарион. Соответствующий приказ уже подписан ректором", – написал чиновник в Фейсбуке.

Министр считает, что решающим фактором увольнения стали студенты.

"Студенты были, есть и всегда будут мощным двигателем изменений и трансформаций… Благодарю каждого за неравнодушие, умение отстаивать и защищать свои ценности. Это фантастическая черта украинцев – студентов и молодежи", – отметил Лисовый.

Он дал понять, что является сторонником увольнения Фарион.

"Позиция министерства неизменна: людям, не разделяющим ценности достоинства и не испытывающим уважения к воинам, нет места в системе образования. Надеюсь, что СБУ в рамках открытого уголовного производства даст справедливую оценку высказываниям и действиям уже бывшей преподавательницы Львовской политехники", – заявил министр.

Напомним, Фарион заявила, что не считает украинцами русскоязычных военных из "Азова". Позже она вновь высказалась о "москворотии" в украинской армии и заявила, что воевать за Украину это не заслуга.

После этого скандала проукраинский студент из Крыма написал Фарион письмо со словами поддержки ее позиции. Она этот скрин опубликовала, не закрасив имени крымчанина, после чего парня забрали в "центр по борьбе с экстремизмом МВД Симферополя".

Сегодня Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в ее отношении сразу по четырем статьям Уголовного кодекса.