Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении экс-нардепа и преподавателя Национального университета "Львовская политехника" Ирины Фарион.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По поводу высказываний Фарион назначен ряд экспертиз. В частности, в связи с ее оскорблениями русскоговорящих бойцов ВСУ.

Также расследуется публикация ею данных проукраинского студента в Крыму.

"В своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя", - говорится в сообщении.

Фарион подозревают по четырем статьям Уголовного кодекса:

ст. 161 (дискриминация граждан),

ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего),

ст. 163 (нарушение тайны переписки),

ст.182 (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Напомним, Фарион заявила, что не считает украинцами русскоязычных военных из "Азова". Позже она вновь высказалась о "москворотии" в украинской армии и заявила, что воевать за Украину это не заслуга.

После этого скандала проукраинский студент из Крыма написал Фарион письмо со словами поддержки ее позиции. Она этот скрин опубликовала, не закрасив имени крымчанина, после чего парня забрали в "центр по борьбе с экстремизмом МВД Симферополя".