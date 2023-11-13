Россияне в оккупированном Крыму задержали проукраинского студента из-за поступка экс-нардепа Ирины Фарион.

После языкового скандала с участием Фарион, которая раскритиковала русскоязычных солдат ВСУ, парень написал Фарион письмо со словами поддержки ее позиции.

"Даже не представляю себе, как во время освобождения родной Керчи, я выйду на Чкалова и буду встречать украинских воинов, которые будут говорить на кацапском. Откуда я буду знать, что это наши, а не москали, одевшиеся в украинскую военную форму. Или в Симферополе (где я сейчас учусь на 1 курсе украинской филологии), не представляю себе, как на Киевской буду слышать от наших воинов

язык оккупации", - написал студент со своего аккаунта и от своего имени.

Фарион этот скрин опубликовала, не закрасив имени крымчанина.

Через несколько дней российские телеграм-каналы опубликовали видео, на котором парень уже находится в "центре по борьбе с экстремизмом МВД Симферополя".

"Я полностью осознаю свою вину. Со мной была проведена интеллигентная беседа, и я полностью отказываюсь от своих взглядов, потому что я понимаю, что был не прав, и это полностью было абсолютно неправильно", - говорит парень на видео на русском языке.

Напомним, что после оскорблений Фарион в адрес русскоязычных бойцов ВСУ заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин резко ответил экс-нардепу "Свободы" на русском языке.

Фарион отреагировала, заявила, что у Жорина "кацапская фамилия" и сообщила, что произошло "проявление сатаны".

Также мы писали, что Александр Усик посвятил Фарион стихотворение после ее оскорблений русскоговорящих украинских военных, где назвал ее "агентом Кремля".