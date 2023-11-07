Боксер Александр Усик посвятил стихотворение Ирине Фарион после ее оскорблений в адрес русскоговорящих украинских военных.

"Фарион свой рот открыла, и полезло изо рта,

мусор видит это диво, поливает не щадя.

"Если б я была у власти, всех бы научила я,

как вести себя, как думать,

как вам жить", - сказала б я.

Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ,

сколько написали писем вы в контору красных груш.

В молодости вы активно представляли КПСС,

а сейчас кричите громко, что враги все, это стресс.

Вы агент Кремля уж точно, тут и к бабке не ходи.

Я желаю вам досрочно - счастья, радости, любви", - продекламировал Усик и выразил слова благодарности и уважения всем украинским военным.

Напомним, что Ирина Фарион накануне заявила, что не считает украинцами русскоязычных военных из "Азова".

Позже она вновь высказалась о "москворотых" в украинской армии и заявила, что воевать за Украину это не заслуга. По словам Фарион, украиноязычные военные "каждого москворотого должны воспринимать как врага". Также она считает, что русскоязычных в армии нужно "презирать".

Тем временем омбудсмен Дмитрий Лубинец написал заявление на Фарион в Нацполицию и СБУ.