"Вы агент Кремля уж точно". Усик посвятил стих Фарион после ее оскорблений русскоговорящих украинских военных
Боксер Александр Усик посвятил стихотворение Ирине Фарион после ее оскорблений в адрес русскоговорящих украинских военных.
"Фарион свой рот открыла, и полезло изо рта,
мусор видит это диво, поливает не щадя.
"Если б я была у власти, всех бы научила я,
как вести себя, как думать,
как вам жить", - сказала б я.
Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ,
сколько написали писем вы в контору красных груш.
В молодости вы активно представляли КПСС,
а сейчас кричите громко, что враги все, это стресс.
Вы агент Кремля уж точно, тут и к бабке не ходи.
Я желаю вам досрочно - счастья, радости, любви", - продекламировал Усик и выразил слова благодарности и уважения всем украинским военным.
Напомним, что Ирина Фарион накануне заявила, что не считает украинцами русскоязычных военных из "Азова".
Позже она вновь высказалась о "москворотых" в украинской армии и заявила, что воевать за Украину это не заслуга. По словам Фарион, украиноязычные военные "каждого москворотого должны воспринимать как врага". Также она считает, что русскоязычных в армии нужно "презирать".
Тем временем омбудсмен Дмитрий Лубинец написал заявление на Фарион в Нацполицию и СБУ.